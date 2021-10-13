Путин заявил о готовности России общаться с НАТО

Россия готова напрямую общаться с НАТО и будет делать всё для обеспечения своей безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания «Российской энергетической недели». Его слова приводит РИА Новости.

Мы напрямую готовы общаться и с НАТО в том числе, — сказал российский лидер.

Путин также отметил, что Россия готова вести переговоры с США о сокращении наступательных вооружений с учётом наличия высокотехнологичного оружия. Он подчеркнул, что РФ ничего не нарушает, не выходила из договоров по безопасности, а в Вашингтоне указывают на Москву, чтобы снять с себя ответственность. Путин отметил, что Россия будет делать всё для обеспечения своей безопасности.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости вести диалог с Россией, так как Альянс не хочет холодной войны. Он отметил, что НАТО не желает гонки вооружений, к тому же РФ является «соседом». По словам Столтенберга, контроль над вооружением крайне важен в диалоге с Россией.