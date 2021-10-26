Путин заявил о готовности России делиться опытом по борьбе с COVID-19

Президент России Владимир Путин предложил учредить под эгидой Восточноазиатского саммита (ВАС) общерегиональный механизм взаимодействия в борьбе с пандемией. По его словам, Россия готова делиться опытом по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС.

Мы предлагаем учредить под эгидой Восточноазиатских саммитов общерегиональный механизм антипандемийного взаимодействия, — сказал российский лидер во время выступления на форуме ВАС по видеосвязи.

Также Путин выступил за расширение программы обучения эпидемиологов из стран АСЕАН во Владивостоке. Он подчеркнул, что Россия стремится обеспечить недискриминационный доступ к вакцинам от коронавируса и взаимное признание прививок. Российский лидер отметил, что без процедуры взаимного признания сертификатов вакцинации невозможно обеспечить беспрепятственное передвижение граждан по Восточной Азии.

Кроме того, по словам Путина, Россия поддерживает выработку отдельного заявления по борьбе с коронавирусом по итогам ВАС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пандемия коронавируса создаёт ту реальность, в которой приходится жить всем, включая Владимира Путина. Так он ответил на вопрос о том, как глава государства реагирует на отмену зарубежных поездок в связи с эпидситуацией.