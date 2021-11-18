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Путин заявил о далёком от завершения кризисе на Украине

16:41, 18 ноября 2021
Путин заявил о далёком от завершения кризисе на Украине Фото: Senkar Tomas/CTK/Global Look Press
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Украинский кризис пока далёк от завершения, заявил, выступая на расширенном заседании коллегии МИД РФ, президент России Владимир Путин. По его словам, Запад потакает курсу Киева на демонтаж Минских соглашений и обостряет ситуацию в Донбассе, поставляя Киеву оружие и боеприпасы.

Нельзя забывать, что Минские соглашения приобрели нормы международного права. Принято соответствующее решение Совбеза ООН. Но на деле потакают курсу киевского руководства на демонтаж, что заводит переговоры и само урегулирование в тупик, — заявил российский лидер.

Путин уточнил, что усилия в рамках «нормандского формата» необходимо продолжать. Другой альтернативы урегулирования пока нет, подчеркнул президент РФ.

Ранее сообщалось, что Париж и Берлин выступили против включения в итоговый документ предполагаемой встречи в «нормандском формате» пункта о необходимости наладить прямой диалог между Киевом и самопровозглашёнными республиками Донбасса. Такая позиция вызвала разочарование у министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Глава МИД РФ предлагал подготовить министерскую встречу в «нормандском формате», начав с того, что разработать совместное итоговое заявление, содержащее конкретные рекомендации Украине, ЛНР и ДНР. В том числе упоминалось «налаживание прямого диалога» между этими республиками.

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