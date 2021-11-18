Путин заявил о далёком от завершения кризисе на Украине

Украинский кризис пока далёк от завершения, заявил, выступая на расширенном заседании коллегии МИД РФ, президент России Владимир Путин. По его словам, Запад потакает курсу Киева на демонтаж Минских соглашений и обостряет ситуацию в Донбассе, поставляя Киеву оружие и боеприпасы.

Нельзя забывать, что Минские соглашения приобрели нормы международного права. Принято соответствующее решение Совбеза ООН. Но на деле потакают курсу киевского руководства на демонтаж, что заводит переговоры и само урегулирование в тупик, — заявил российский лидер.

Путин уточнил, что усилия в рамках «нормандского формата» необходимо продолжать. Другой альтернативы урегулирования пока нет, подчеркнул президент РФ.

Ранее сообщалось, что Париж и Берлин выступили против включения в итоговый документ предполагаемой встречи в «нормандском формате» пункта о необходимости наладить прямой диалог между Киевом и самопровозглашёнными республиками Донбасса. Такая позиция вызвала разочарование у министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Глава МИД РФ предлагал подготовить министерскую встречу в «нормандском формате», начав с того, что разработать совместное итоговое заявление, содержащее конкретные рекомендации Украине, ЛНР и ДНР. В том числе упоминалось «налаживание прямого диалога» между этими республиками.