Путин заявил о близости позиций РФ и стран АСЕАН по мировым проблемам

Президент РФ Владимир Путин заявил, что позиция Кремля близка позиции стран АСЕАН по мировым проблемам. По его словам, есть предпосылки для усиления сотрудничества в сфере стратегической стабильности. Об этом пишет РИА Новости.

Хотел бы особо подчеркнуть, что позиции России и государств АСЕАН по ключевым глобальным и региональным проблемам во многом близки, — сказал президент.

Он отметил, что государства преследуют одну и ту же цель — развитие равноправного и взаимовыгодного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, на текущий день есть реальные возможности для активизации сотрудничества России и стран АСЕАН.

Имеются реальные возможности, чтобы активизировать сотрудничество России и АСЕАН, в том числе по вопросам <...> постэпидемического восстановления экономик, стимулирования торговли, расширения гуманитарных контактов, — добавил глава государства.

Ранее Путин выступил за расширение программы обучения эпидемиологов из стран АСЕАН во Владивостоке. Он подчеркнул, что Россия стремится обеспечить недискриминационный доступ к вакцинам от коронавируса и взаимное признание прививок.