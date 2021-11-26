Путин заявил, что вице-премьеры Армении и Азербайджана встретятся в Москве

Президент РФ Владимир Путин заявил по итогам трёхсторонней встречи в Сочи, что вице-премьеры Армении и Азербайджана, входящие в трёхстороннюю рабочую группу по Карабаху, соберутся на следующей неделе в Москве для дальнейшей работы. По его словам, переговоры прошли конструктивно, стороны глубоко проанализировали ситуацию в регионе. Встреча продолжалась около трёх часов.

На следующей неделе они соберутся в Москве, чтобы подвести некоторые итоги и объявить о решениях, которые мы сегодня согласовали, — сказал президент.

Трёхсторонний саммит был приурочен к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Карабахе и проходил по инициативе российской стороны.

Ранее президент отметил, что есть заинтересованность со стороны Баку и Еревана в нормализации обстановки на границе и развитии ситуации в позитивном ключе. По словам российского лидера, цель усилий сторон заключается в том, чтобы создать условия для возрождения региона, для того, чтобы люди могли себя чувствовать в безопасности и могли бы нормально заниматься хозяйственной деятельностью, развивать экономику.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые cтали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам cреди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но уcпешным оказалось трёхстороннее cоглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.