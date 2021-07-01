Путин заявил, что Россия продолжит помогать Белоруссии

России будет развивать многоплановые отношения с Белоруссией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости..
Путин отметил, что Россия продолжит оказывать помощь братскому народу в условиях непрекращающегося давления и упорных попыток раскачать ситуацию извне. Отношения Москвы и Минска строятся на принципах взаимного уважения.
Белоруссия для нас не просто добрый сосед, а прежде всего ближайший союзник, — подчеркнул Путин.
Ранее посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко заявил, что страна планирует к 1 января 2022 года завершить экономическую интеграцию с Россией. Речь идёт, в том числе, о создании общих рынков энергоресурсов и транспорта, систематизации налогового и таможенного законодательства, переходе к единой промышленной и сельскохозяйственной политике.