Путин заявил, что Россия продолжит помогать Белоруссии

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Словения с 3 июля закроет границы для иностранцев из стран «красного списка», где фиксируется тяжёлая эпидемиологическая ситуация. В него входит и Россия. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Не смогут прилететь в страну даже вакцинированные жители неблагополучных в эпидемиологическом отношении государств. Из «красного списка» стран в Словению смогут попасть только её граждане, а также обладающие видом на жительство...