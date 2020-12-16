Президент РФ заявил, что гонка вооружений с США началась давно

https://static.news.ru/photo/604dfe3c-406c-11eb-821e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tass/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Гонка вооружений между Россией и США началась после выхода Штатов из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

На большой пресс-конференции глава государства ответил на вопрос журналистки РИА Новости Ольги Самсоновой о шансах сохранить важные международные договоры. Представительница СМИ допустила, что в случае неудачи с продлением Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) Россия рискует столкнуться с гонкой вооружений, которую может не «потянуть» в условиях сложившейся в мире экономической ситуации.

Так гонка вооружений началась ещё после выхода США из договора по ПРО. Это грозило обнулением нашего ядерного потенциала, и нам нужно было действовать, чтобы этого не случилось. Меняет ли новое оружие ситуацию? Конечно. У наших американских партнёров разрабатывалась теория молниеносного обезоруживающего удара — то есть удара по центрам управления. Но высокоточное оружие есть, а гиперзвукового ока у них нет, — объяснил Путин.

Договор по ПРО был подписан между СССР и США ещё в 1972 году, но в 90-е годы Штаты решили, что выполнение этого соглашения более не соответствует государственным интересам. В итоге в декабре 2001 года решением президента Джорджа Буша-младшего США объявили о выходе из договора в одностороннем порядке, соглашение прекратило действие в 2002 году.

Как ранее писал NEWS.ru, Россия готова к диалогу с Соединёнными Штатами по продлению СНВ-3. Этот договор подразумевает, что каждая держава сокращает свои ядерные арсеналы так, чтобы через семь лет и в дальнейшем общее число таких вооружений не превышало 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжёлых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок. Документ вступил в силу 5 февраля 2011 года и является единственным действующим договором между Москвой и Вашингтоном, который ограничивает вооружения. Его действие закончится 5 февраля 2021 года.

Общение Владимира Путина с журналистами и гражданами России началось на пять минут позже запланированного. Мероприятие проходит по видеосвязи: Путин находится в своей резиденции в Ново-Огарёво, а представители СМИ — в московском Центре международной торговли и в региональных пресс-центрах. Вступительное слово президента длилось три минуты.