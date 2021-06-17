Путин заявил, что образ Байдена не имеет ничего общего с действительностью

https://static.news.ru/photo/3e91962e-cf68-11eb-811a-96000091f725_660.jpg Фото: EPA/ТАСС

Образ американского лидера Джо Байдена, который рисуют СМИ, не имеет ничего общего с действительностью. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает Telegram-канал RT на русском.

По его словам, глава Белого дома полностью находится в материале, с ним нужно очень внимательно работать, чтобы чего-то не пропустить. Путин подчеркнул, что Байден сам ничего не пропускает и для российского лидера это было очевидным.

Тот образ, который рисуют, он даже может немножко расхолаживать, но расхолаживаться здесь нечем. <..> То, что он там чего-то путает иногда — ну, у него пресс-секретарь молодая, образованная, красивая женщина. Она сама всё время путает чего-то. Это ведь не от того, что у неё образование не позволяет или память плохая. Просто, знаете, когда люди считают, что какие-то вещи второстепенные, они не очень фиксируют на этом свое внимание. — рассказал российский лидер на встрече с выпускниками Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

Президент России подчеркнул, что американцы считают, что нет ничего важнее кроме них самих.

Переговоры лидеров России и США прошли в Женеве 16 июня. По итогам встречи Путин и Байден провели пресс-конференции. Российский лидер заявил, что на переговорах не было никакой враждебности. Позже представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что встреча прошла «скорее со знаком плюс».