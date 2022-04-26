Путин заявил, что боевые действия в Мариуполе не ведутся Путин в беседе с Эрдоганом заявил, что боевые действия в Мариуполе не ведутся

г. Мариуполь / Фото V Ictor/XinHua/Global Look Press

Президент России Владимир Путин в разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что боевые действия в Мариуполе не ведутся, сообщается на сайте Кремля. Стороны обсудили обстановку на Украине в контексте специальной военной операции и принимаемые Москвой усилия по обеспечению безопасности мирных граждан, включая организацию гуманитарных коридоров.

В связи с затронутым Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросом о ситуации в Мариуполе президент России отметил, что этот город освобождён и боевые действия там не ведутся, — говорится в сообщении.

Путин также рассказал Эрдогану о ходе российско-украинских переговоров.

Кроме ситуации вокруг Украины, стороны обсудили двусторонние отношения, в том числе в сфере авиасообщения и туризма. Также главы государств отметили рост торгово-экономического сотрудничества между странами.

Ранее стало известно, что Путин провёл телефонный разговор с Эрдоганом. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, главы государств обсудили, в частности, ситуацию на Украине. Подробностей беседы он не раскрыл, заявив, что более развёрнутое сообщение по этому поводу Кремль опубликует позднее.

21 апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил на встрече с Путиным, что украинский город Мариуполь взят под контроль российскими военными. По его словам, сам город освобождён, однако на территории предприятия «Азовсталь» ещё остаются военные.