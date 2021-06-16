Путин заявил, что Байден не приглашал его в гости

Фото: kremlin.ru

Павел Ермолаев NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Особая ответственность за стратегическую стабильность в мире лежит и на Соединённых Штатах, и на Российской Федерации. Об этом журналистам заявил президент Владимир Путин по итогам саммита РФ — США в Женеве, передаёт РИА Новости.

На США и на РФ лежит особая ответственность за стратегическую стабильность в мире, исходя хотя бы из того, что мы являемся двумя крупнейшими ядерными державами: и по количеству боезапасов, боеголовок,...