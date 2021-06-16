Путин заявил, что Байден не приглашал его в гости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что американский лидер Джо Байден не приглашал его в гости, передаёт РИА Новости.
Президент Байден не приглашал меня в гости. Я пока тоже не сделал такого предложения. Мне кажется, что для таких поездок, для таких встреч, для таких визитов должны созреть условия, — сказал глава государства по итогам переговоров с американским коллегой.
Саммит лидеров России и США прошёл в Женеве 16 июня. Стороны провели переговоры в узком составе, а после перерыва встреча продолжилась в расширенном формате. После саммита запланированы пресс-конференции Путина и Байдена, политики не планируют подписывать какие-либо документы.
NEWS.ru ведёт текстовую трансляцию пресс-конференции Путина.