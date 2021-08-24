Путин: Россия не собирается вмешиваться во внутренние дела Афганистана

Россия внимательно следит за ситуацией в Афганистане, но не собирается втягивать свои вооружённые силы в конфликт в этой стране. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, слова которого приводит ТАСС.

Разумеется, мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела Афганистана, тем более втягивать наши вооружённые силы в конфликт всех против всех, — сказал российский лидер, выступая на съезде партии «Единая Россия».

Путин считает, что некоторые государства попытаются начать эскалацию конфликта в Афганистане на территории сопредельных стран. В связи с этим президент поручил усилить работу по обеспечению безопасности в РФ.

Ранее Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонный разговор и обсудили обстановку в Афганистане.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск. 15 августа боевики «Талибана» без единого выстрела захватили Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал, талибы объявили о полном контроле над страной.

Талибы заявили о намерении создать совет из 12 человек для управления Афганистаном. В него могут войти глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара, а также высокопоставленный член террористической группировки «Сеть Хаккани» Халиль аль-Рахман Хаккани.