Путин высказался о мирном договоре с Японией

https://static.news.ru/photo/7349ad2a-c577-11eb-aa9d-96000091f725_660.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин заявил, что принятие изменений в Конституцию России не означает, что диалог с Японией по мирному договору должен прекратиться, сообщает РИА Новости.

Путин на встрече в рамках ПМЭФ с иностранными журналистами подчеркнул , что разговоры по данной теме должны быть продолжены.

Японская позиция очень часто менялась, начиная с 1956 года, где речь шла о двух островах. Потом мы по вашей инициативе, по японской инициативе вообще прекратили какие-либо разговоры об этой части Курильской гряды. Потом мы возобновили по просьбе японской стороны, речь шла о двух островах. Потом японская позиция опять изменилась и речь уже пошла о четырёх островах, — отметил российский президент.

Он указал, что с последней позицией Токио в Москве никогда не соглашались. В деле много тонких вопросов, в том числе в вопросах безопасности, считает Путин.

Ранее стало известно, что Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме прокомментировал обвинения в адрес Москвы в атаках на американский трубопровод и мясокомбинат. Политик назвал эти выпады нелепыми и смешными. По словам президента, про атаку на мясокомбинат он слышал. И считает это чушью.