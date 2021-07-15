Путин выразил соболезнования в связи с наводнением в Германии

Читайте нас в Google Новости

Президент России Владимир Путин направил соболезнования канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи большим числом жертв наводнения на западе Германии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями циклона, обрушившегося на западные земли Германии, — говорится в телеграмме.

Также Путин пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Ранее сообщалось, что в результате наводнения, вызванного сильными дождями на западе Германии, погибли 33 человека. Разгул cтихии спровоцировал циклон «Бернд». Больше всего пострадали западные и юго-западные регионы страны.