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Путин выразил соболезнования в связи с наводнением в Германии

18:24, 15 июля 2021
Владимир Путин Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Президент России Владимир Путин направил соболезнования канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи большим числом жертв наводнения на западе Германии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями циклона, обрушившегося на западные земли Германии, — говорится в телеграмме.

Также Путин пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Ранее сообщалось, что в результате наводнения, вызванного сильными дождями на западе Германии, погибли 33 человека. Разгул cтихии спровоцировал циклон «Бернд». Больше всего пострадали западные и юго-западные регионы страны.

Телеканал SWR сообщил, что были разрушены шесть домов в городе Аденау федеральной земли Рейнланд-Пфальц. В районе Арвайлер был введён режим чрезвычайно ситуации. Часть страны осталась без электроснабжения, закрыты школы и не работает общественный транспорт.

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