Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину из-за авиакатастрофы Boeing 737

Президент России Владимир Путин направил телеграмму председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, в которой выразил соболезнования в связи с гибелью летевших на Boeing 737 пассажиров и сотрудников авиакомпании. Текст послания опубликован на официальном сайте Кремля. На борту разбившегося самолёта находилось 132 человека.

Уважаемый господин Председатель, примите самые искренние соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолёта, выполнявшего рейс из Куньмина в Гуанчжоу. В России разделяют скорбь тех, кто потерял в этой трагедии своих родных и близких, — написал президент.

Трагедия произошла сегодня утром: самолёт Boeing 737 компании China Eastern Airlines, совершавший рейс по маршруту Куньмин — Гуанчжоу, упал в уезде Тэнсянь городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе.

Самолёт разбился в горной местности, после чего там начался пожар. Администрация гражданской авиации активировала аварийный протокол, к месту происшествия были направлены поисково-спасательные бригады.