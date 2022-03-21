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Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину из-за авиакатастрофы Boeing 737

19:55, 21 марта 2022
Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину из-за авиакатастрофы Boeing 737 Президент РФ Владимир Путин Фото: Alexei Nikolsky/Kremlin Pool/Global Look Press
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Президент России Владимир Путин направил телеграмму председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, в которой выразил соболезнования в связи с гибелью летевших на Boeing 737 пассажиров и сотрудников авиакомпании. Текст послания опубликован на официальном сайте Кремля. На борту разбившегося самолёта находилось 132 человека.

Уважаемый господин Председатель, примите самые искренние соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолёта, выполнявшего рейс из Куньмина в Гуанчжоу. В России разделяют скорбь тех, кто потерял в этой трагедии своих родных и близких, — написал президент.

Трагедия произошла сегодня утром: самолёт Boeing 737 компании China Eastern Airlines, совершавший рейс по маршруту Куньмин — Гуанчжоу, упал в уезде Тэнсянь городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе.

Самолёт разбился в горной местности, после чего там начался пожар. Администрация гражданской авиации активировала аварийный протокол, к месту происшествия были направлены поисково-спасательные бригады.

Согласно информации китайских СМИ, во время катастрофы на борту находилось девять членов экипажа и 123 пассажира. Иностранцев в самолёте не было, подтвердило Центральное телевидение Китая со ссылкой на авиакомпанию.

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