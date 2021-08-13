Путин выразил соболезнования президенту Ливана из-за взрыва в Аккаре

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ливана Мишелю Ауну в связи с гибелью людей при взрыве в Аккаре. Об этом говорится на сайте Кремля.

Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий взрыва топливного хранилища в провинции Аккар. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, — говорится в телеграмме главы России.

Взрыв произошёл в ночь на воскресенье в районе деревни Тулейль провинции Аккар. Скончались не менее 20 человек, были ранены 79. Армия страны сообщила, что цистерна была конфискована военными для раздачи бензина гражданам. Сын владельца участка, где располагалась эта цистерна, уже задержан.

Ранее NEWS.ru вспоминал о произошедшем 4 августа 2020 года взрыве в морском порту Бейрута. Он унёс жизни больше 200 человек. В расследовании причин трагедии до сих пор много неясностей, но президент Аун пообещал согражданам, что «все виновные получат по заслугам».