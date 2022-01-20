Путин выразил поддержку властям Венесуэлы в разговоре с Мадуро

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, говорится на сайте Кремля. Стороны обсудили реализацию совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и других сферах, а также борьбу с распространением коронавируса и поставки российских вакцин в Венесуэлу. Кроме того, глава РФ выразил поддержку усилиям венесуэльских властей по укреплению суверенитета.

Владимир Путин выразил неизменную поддержку усилиям венесуэльских властей по укреплению суверенитета и обеспечению социально-экономического развития страны, — говорится в сообщении.

Кроме того, главы государств подтвердили настрой на дальнейшую координацию в международных делах в соответствии с принципами стратегического партнёрства.

Отмечается, что президенты договорились активизировать контакты между двумя странами на различных уровнях.

Также в четверг, 20 января, президент РФ провёл встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Градоначальник рассказал, что экономика столицы справляется с COVID-19 и пессимистические прогнозы не сбылись. Кроме того, по его словам, практически по всем показателям Москва ушла в плюс не только к 2020 году, который он назвал тяжёлым, но и к 2019-му, который считается «базовым». Так, инвестиции выросли на 12%, строительство — на 23%, промышленное производство — на 28%.