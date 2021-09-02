«Чем раньше, тем лучше»: Путин о восстановлении отношений Москвы и Киева

Отношения России и Украины должны восстановиться «чем раньше, тем лучше». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

По его словам, сложившаяся ситуация в отношениях двух стран является ненормальной и неестественной. Он выразил надежду, что в будущем положение дел улучшится.

И рано или поздно, а лучше, если это произойдет рано, и чем раньше, тем лучше, мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной, — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что давать оценку президенту Украины Владимиру Зеленскому, определяя качество и результат его работы, должен украинский народ.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского в этом году вряд ли возможна. При этом он отметил, что Путин готов к общению с украинским коллегой, но встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена и должна преследовать определённые цели.