Путин выразил надежду на рост торгового оборота России и Китая

Президент России Владимир Путин на встрече в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпинем поблагодарил за приглашение на открытие Олимпийских игр. Он отметил, что отношения двух стран развиваются в духе стратегического партнёрства. Российский лидер выразил уверенность в том, что Москва и Пекин достигнут уровня торгового оборота в $200 млрд. Кадры с переговоров показал телеканал «Россия 24».

Вы отметили уже, что $140 млрд — это уверенное движение к нашей общей цели — $200 млрд оборота. Уверен, что мы этой планки, безусловно, достигнем, — подчеркнул Путин.

Он добавил, что на российско-китайских переговорах ожидается насыщенная повестка дня. В частности, главы государств затронут развитие двусторонних отношений.

Ожидается, что на переговорах в закрытом для прессы режиме лидеры РФ и Китая обсудят международную проблематику, включая диалог России с США и НАТО, идеи о гарантиях безопасности. Также Путин и Си Цзиньпин затронут основные направления двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, области инвестиционного сотрудничества, космосе и других.

Это первый визит Путина в Китай с начала пандемии коронавируса. В российскую делегацию вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр энергетики Николай Шульгинов, глава «Роснефти» Игорь Сечин, а также помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков. Путин после переговоров планирует посетить церемонию открытия Олимпийских игр, которая начнётся в 15.00 мск.