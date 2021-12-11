Путин выразил готовность провести личную встречу с Байденом

Президент России Владимир Путин, открывая 7 декабря онлайн-переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом, сообщил, что очень хотел бы увидеться с ним лично. Кадры с этими словами российского лидера были показаны в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что очная встреча лидеров РФ и США — дело будущего.

Обязательно увидимся, мне бы этого очень хотелось, — заявил Путин в ответ на слова Байдена, выразившего сожаление, что не получилось увидеться на саммите «Группы двадцати» в Риме.

В свою очередь Песков, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина, сообщил, что пока рано говорить о встрече президентов России и США в очном формате.

Очная встреча — это дело, дело будущего. Рано пока об этом говорить, рано, — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, лидеры двух стран договорились назначить в ближайшее время доверенных представителей, которые продолжат предметный разговор о конфронтационной ситуации, возникшей в Европе вокруг Украины.

После того как эти представители проведут работу, лидерам РФ и США нужно будет ещё раз переговорить, возможно, также задействуя видеоформат, который понравился Путину и Байдену, подчеркнул представитель Кремля.

Комментируя онлайн-переговоры президентов, Песков отметил, что глава Белого дома не пугал российского лидера, беседа была взаимоуважительной.

Наши американские коллеги сразу после завершения беседы, в унисон друг другу, конечно, стали рассказывать про ужастики, про то, как Байден пугал Путина, и так далее. Это не так, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что агрессивная риторика Соединённых Штатов совершенно не способствует разрядке напряжённости в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

Байден ранее сообщил, что отправка американских войск на Украину в случае «вторжения России» никогда не рассматривалась. По словам президента, в случае войны Вашингтон накажет Москву экономическими санкциями.

Беседа президентов России и США, состоявшаяся 7 декабря по видеосвязи, продлилась два часа. Основной темой стала ситуация вокруг Украины, также лидеры обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.