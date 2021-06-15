Путин вылетел в Швейцарию на саммит с Байденом

https://static.news.ru/photo/8fca6544-ce7c-11eb-a17c-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин вылетел в Швейцарию на саммит с президентом США Джо Байденом.

Самолёт Ил-96М-ВПУ вылетел из Сочи. По данным портала Flightradar24, воздушное судно проходит в облёт Украины. Рядом с лайнером летает натовский разведчик RC-135W Rivet Joint.

Путин и Байден встретятся сегодня, 16 июня, в Женеве на вилле Ла Гранж. Ранее администрация президента США уточнила время начала встречи российского президента Владимира Путина и американского главы государства Джо Байдена. Она начнётся в 13:35 по местному времени (в 14:35 мск). За десять минут до начала встречи Байден сфотографируется с Путиным, а также с президентом Швейцарии Ги Пармелеоном. Расширенная встреча Байдена и Путина начнётся почти через час, в 15:55 мск.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков уточнил, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена будут состоять из трёх частей: узкой и двух расширенных с перерывом на чай-кофе. Также пройдут пресс-конференции двух президентов.