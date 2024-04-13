Путин выбрал момент для удара: уничтожит ли РФ 100% энергетики Украины

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

ВС РФ продолжают наносить массированные удары по расположенным на Украине энергетическим объектам военного назначения. По словам президента Владимира Зеленского, такие обстрелы оказывают серьезное влияние на ход конфликта. Что сказал об этих атаках российский лидер Владимир Путин, чем они опасны для ВСУ и что ждет электрическую и газовую инфраструктуру Украины в будущем — в материале NEWS.ru.

Обстрелы инфраструктуры Украины 11 апреля

Российские войска в ночь на 11 апреля нанесли массированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. Министерство обороны РФ назвало атаку ответом на попытки Киева поразить предприятия нефтегазовой отрасли и энергетики на территории России. В ведомстве заявили, что в результате обстрелов пострадала украинская военная промышленность, сорвана переброска резервов и затруднено снабжение ВСУ топливом.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко назвал удары по энергетическим объектам вынужденной мерой, а также частью демилитаризации Украины. «Мы наблюдали серию ударов по нашим энергообъектам последнее время и вынуждены были отвечать. Я хочу подчеркнуть, мы даже, исходя из гуманитарных соображений, зимой не наносили никаких ударов, имею в виду, что не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее», — сказал он.

Среди пораженных объектов, по информации российского военкора Александра Коца, оказалась самая мощная электростанция Киевской области — Трипольская ТЭС. Председатель наблюдательного совета «Центрэнерго» Андрей Гота рассказал, что компания потеряла 100% генерации. Кроме того, поступали сообщения о возгорании на территории энергетического объекта в Одесской области. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявлял, что ВС РФ нанесли не менее 10 ударов по критической инфраструктуре Харькова. В «Нафтогазе» сообщили о повреждении двух подземных газовых хранилищ в Львовской области. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Обстрелы энергетических объектов военного назначения — логичный ответ на атаки по приграничным территориям России, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт, бывший начальник зенитно-ракетных войск Сергей Хатылев.

«Это давно спланированная работа. Политическое руководство Украины не раз предупреждали: если не прекратятся террористические действия в отношении гражданского населения приграничных районов Российской Федерации, будут нанесены удары по инфраструктуре», — напомнил он.

Фото: ГСЧС Украины

Почему участились удары по военной энергетической инфраструктуре

Массированные удары по военной инфраструктуре Украины участились в прошлом месяце. 22 марта ВС РФ обстреляли объекты как минимум в 12 регионах страны. Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий назвал эту атаку крупнейшей с начала конфликта. Министр энергетики Украины Герман Галущенко утверждал, что стрельба велась с применением различных видов вооружений и боеприпасов — от авиаракет Х-59 и «Кинжалов» до беспилотников «Герань».

29 марта Минобороны РФ отчиталось о групповой атаке по объектам энергетики и противовоздушной обороны ВСУ. Тогда применялось оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования.

В начале апреля министр обороны Сергей Шойгу заявил, что за март российские войска нанесли 192 удара ракетами и БПЛА по энергетической и военной инфраструктуре Украины. А с 31 марта по 5 апреля они провели еще 39 атак по объектам энергетики, предприятиям ВПК, средствам ПВО и прочим целям.

По словам экономиста Василия Колташова, таких массированных ударов ожидали многие представители российского патриотического сообщества еще с весны 2022 года.

«Технически осуществить все и сразу было сложно, так как предполагалось, что украинская сторона одумается, сядет за стол переговоров, поймет, что у России серьезные цели, а не пустая болтовня. Киев этого не понял, поэтому Москва перешла к более жесткому формату воздействия», — пояснил эксперт.

Что говорят об атаках на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью медиахолдингу Axel Springer 10 апреля заявил, что атаки на объекты энергетической инфраструктуры сильно влияют на ход конфликта. По его словам, удары «причиняют огромную боль населению и городам». Он обратил внимание на недостаток систем противовоздушной обороны, которые могли бы защитить объекты от обстрелов. Зеленский подчеркнул, что в стране налажено производство беспилотников, но дроны «не заменят ПВО, ракеты большой дальности и артиллерию».

Фото: ГСЧС Украины

Газета The Financial Times со ссылкой на украинских чиновников писала, что несколько электростанций, которые подверглись обстрелам в конце марта, почти полностью разрушены. Сам Киев пока не может точно оценить ущерб от ударов. Герман Галущенко в интервью Bloomberg заявил, что многие объекты «лежат в руинах» и у специалистов нет возможности до них добраться. Речь может идти о миллиардах долларов, считает министр.

Украинский энергохолдинг ДТЭК за последние месяцы подтверждал, что серьезные повреждения получили Днепрогэс в Запорожье, Змиевская ТЭС с ТЭЦ-5 в Харьковской области, Кураховская ГРЭС и Славянская ТЭС в Донбассе и еще ряд целей. Вечером 11 апреля компания «Укрэнерго» обратилась к населению, призвав снизить потребление электричества с 19:00 до 22:00. Граждан попросили или не включать мощные приборы совсем, или пользоваться ими поочередно.

Зачем ВС РФ бьют по связанным с военными энергетическим объектам

Удары по энергетической инфраструктуре Украины призваны выполнить три задачи, считает Сергей Хатылев.

«Первое — прекратить восстановление выведенной из строя техники ВСУ. Второе — нанести максимальный ущерб объектам, которые обеспечивают логистику снабжения ВСУ. Третье — прекратить все террористические действия, направленные против России. Ведь нехватка электроэнергии влияет на обеспечение украинских войск как в тылу, так и на боевых позициях», — говорит военный эксперт.

Схожего мнения придерживается и экономист Василий Колташов. По его мнению, разрушение энергетической и транспортной инфраструктуры, используемой ВСУ, — один из двух факторов, напрямую влияющих на успех России в украинском конфликте.

Фото: ГСЧС Украины

«Второй фактор — это разрушение бюрократической машины киевского режима. Сейчас очевидно, что энергетическая система Украины может не просто быть подтоплена, а полностью уйти под воду. Это означает, что будет расти раздражение общества. Теперь те, кто во время Майдана просто зевал у телевизора, будут осознавать, что они наделали своим бездействием и что наделали власти Украины», — считает эксперт.

Как удары повлияют на ход СВО

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев в беседе с NEWS.ru обратил внимание на то, что ВС РФ избегают ударов по распределяющим узлам вокруг атомных электростанций. При этом именно АЭС генерируют основной объем энергии, отметил политик.

«Пока в стране все нормально, за исключением Харьковской области, где удары наносятся более массированно, поэтому там действительно существуют проблемы с электроснабжением. На остальной территории серьезных проблем не будет, пока не наносятся удары по распределяющим подстанциям возле АЭС. А вот везде, где выбиты ТЭЦ, зимой будут большие трудности с теплом для населения», — утверждает он.

Иного мнения придерживается Василий Колташов. Он указал, что нехватка электроэнергии, которую вырабатывали разрушенные станции, напрямую отражается на производственных и ремонтных мощностях ВСУ. А это, в свою очередь, влияет на боеспособность украинских войск.

«Без электричества практически невозможно организовать производство, очень сложно проводить ремонтные работы. Да, где-то можно будет поставить генераторы и, сжигая бензин и дизельное топливо, вырабатывать энергию для запуска станков, каких-нибудь механизмов. Но производить беспилотники или ремонтировать крупную технику будет крайне сложно», — подчеркнул он.

Ресурсов для того, чтобы решить возникшие проблемы, по словам Колташова, у Киева сейчас нет. Против украинских властей играет и экономический кризис, который повлекут за собой российские обстрелы, добавил экономист.

Фото: ГСЧС Украины

«Экономика будет и дальше коллапсировать. Эти удары могут усилить инфляцию, поскольку когда компании и покупатели понимают, что Украина проигрывает, электричества нет и не предвидится, — это сигнал к повышению цен и закупу всего, что можно хранить без холодильников. Эта ситуация пока, возможно, и не приведет к изменению курса гривны, но цены будут расти. Электричество превращается в огромную проблему и начинает еще больше топить и дезорганизовывать экономическую ситуацию», — объяснил он.

Что будет дальше с энергосистемой Украины

11 апреля Владимир Зеленский прибыл в Литву для участия в саммите «Триморья» — объединения нескольких стран Евросоюза, Украины и Молдавии. Политик отмечал, что планирует подписать новое соглашение по безопасности с представителями государств-партнеров. По его словам, главное сейчас — сделать все для укрепления противовоздушной обороны Украины.

Василий Колташов напомнил, что о ПВО говорил недавно и министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. В интервью The Washington Post он сетовал на неэффективность «доброй дипломатии» в диалоге с союзниками. Теперь, сказал глава МИД, Киев будет жестко требовать от Запада системы ПВО Patriot.

«Сейчас выясняется, что удары с неба Украине отражать нечем. И эти удары могут вывести из строя всю энергетическую систему страны буквально на 100%. Вопрос только в том, входит это в планы военного командования России или нет. Но оборонных возможностей у украинцев нет», — отметил Колташов.

Сергей Хатылев в свою очередь выразил мнение, что задача полностью уничтожить украинскую энергетику перед Россией не стоит, хотя такие возможности есть. Действия ВС РФ нацелены на денацификацию и демилитаризацию, а не на войну с народом Украины, пояснил он.

«Мы проводим все эти действия, чтобы прекратилась деятельность киевского режима, чтобы народ сделал выбор в пользу мирного сосуществования. Мы не ставим задачу уничтожить государство Украина, а говорим только о тех руководителях, которые ведут террористическую деятельность в отношении и российских граждан, и всех остальных», — резюмировал эксперт.

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