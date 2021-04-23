Путин всех переиграл: британцы оценили учения российской армии

https://static.news.ru/photo/1aa587e4-a49c-11eb-b842-96000091f725_660.jpg Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

Читатели британской газеты Times отреагировали на завершение учений на юге и западе России. Издание опубликовало материал об отводе российских военных от границ Украины.

Действия руководства России британские пользователи Сети в комментариях оценили положительно.

Отличное выполненное Путиным упражнение! Путин ясно продемонстрировал, что может делать всё, что хочет, несмотря на заявления Байдена! — написал один из них.

Другие читатели также связали передислокацию войск с решениями президента РФ: «Путин ещё раз переиграл Запад!», «Действия Путина потрясли Западную Европу и заставили напрячься США. Украина — это не та высота, за которую НАТО готова проливать кровь. А вот для России она имеет экзистенциальное значение. Теперь это всё понятно», «А НАТО прекратило свои военные учения поблизости от России? Если да, и если альянс даст Путину заверения, что не примет Украину и Белоруссию в НАТО, тогда у него есть все причины для того, чтобы отвести свои войска».

Ранее стало известно, что читатели американского портала The American Conservative высказали мнение об истинных целях Вашингтона на Украине, а также раскритиковали действия властей США, которые постоянно «вмешиваются не в свои дела». По мнению одного из пользователей, американские власти используют Киев в качестве дубинки для избиения России.