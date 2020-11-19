Путин впечатлил китайцев выступлением на саммите БРИКС

Китайские читатели оценили речь президента РФ Владимира Путина на встрече лидеров стран БРИКС, когда российский лидер отметил успехи КНР в борьбе с коронавирусом.
Материал о его выступлении
Путин — очень зрелый политик и совсем не политикан, — подчеркнул один из читателей сайта.
Путин по-прежнему честен и справедлив, поэтому Китай и Россия могут продолжать хорошо сотрудничать, — отметил другой комментатор.
Путин глубоко понимает усилия Китая по профилактике эпидемии, — подчеркнул ещё один читатель.
Ранее NEWS.ru сообщал, что участникам БРИКС удалось оперативно отреагировать и принять меры по борьбе с пандемией COVID-19, так как им было на что опереться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер напомнил, что ещё пять лет назад была принята договорённость о совместной работе по вопросам противодействия распространению инфекционных заболеваний.