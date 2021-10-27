Путин предложил присоединиться к мораторию на размещение РСМД

Предложение России относительно установки моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) остаётся в силе. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на XVI Восточноазиатском саммите (ВАС).

По словам Путина, с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) столкнулся с возможностью появления этих ударных средств на своём обширном пространстве, а вместе с этим с перспективой нового витка гонки вооружений.

Россия, как известно, объявила односторонний мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в АТР и других регионах мира и призвала к серьёзному разговору по данному вопросу со всеми заинтересованными государствами. Это российское предложение остаётся в силе, и его актуальность даже растёт, — заявил он.

Договор о РСМД был подписан в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Под его действие подпадали ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней (от 1000 до 5500 км) дальности наземного базирования.

В последние годы Соединённые Штаты и РФ неоднократно обвиняли друг друга в неисполнении соглашения. В конечном итоге Вашингтон заявил о выходе из ДРСМД. Вслед за этим закон о приостановлении действия договора подписал российский лидер Владимир Путин. 2 августа 2019 года по инициативе США соглашение расторгли.