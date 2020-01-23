Президент России Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко в Сочи. По времени дата, которая стоит в приглашении, совпадает со сроками анонсированной поездки главы Госдепа Майкла Помпео в Минск. Есть подозрение, что российская сторона выбрала дату намеренно.

Путин пригласил белорусского лидера провести короткий отпуск в России с 31 января по 5 февраля, сообщают местные СМИ. По этой информации, планируется «обсудить текущие вопросы углубленной интеграции и внешнеполитическую повестку». На фоне этих сообщений министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его коллега Владимир Макей обсудили по телефону «дальнейшее развитие союзнических отношений». В сообщении МИД России говорится, что в ходе телефонной беседы, которая состоялась по инициативе Минска, министры обсудили актуальные вопросы «взаимодействия внешнеполитических ведомств и дальнейшего развития союзнических отношений России и Белоруссии».

Две страны так и не согласовали договорённости, которые касаются поставок углеводородов в Белоруссию. В итоге, переговоры оказались в состоянии заморозки. Вероятно, если Лукашенко и приедет в Сочи к Путину, то разговор будет идти именно о сфере энергетики. Как пишет белорусская пресса, Лукашенко может получить возможность договориться с Путиным о поставках нефти.

Визит в Белоруссию Помпео должен состояться 1 февраля. Как рассказали ТАСС в МИД Белоруссии, визит шефа американской дипломатии станет первым за всю историю отношений двух стран. Перед этим глава Госдепа должен посетить Лондон и Киев. Ранее предполагалось, что Помпео посетит Минск 4 января. Однако поездка была отложена из-за осложнившейся ситуации на Ближнем Востоке на фоне убийства влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке. Стоит напомнить, что в августе 2019 года Минск для переговоров с руководством страны посетил Джон Болтон, занимавший тогда должность помощника президента США по национальной безопасности. Также в 2019 году с визитом в Белоруссии находился заместитель главы Госдепа Дэвид Хэйл.

Как отмечает белорусская пресса, приглашение Путина означает, что встреча в Минске может не состояться. По её мнению, отпуск по соседству с российским лидером «сулит куда больше белорусскому правителю, нежели беседа ни о чём с Помпео». Кроме того, в Белоруссии считают, что до 1 февраля шеф американской дипломатии может поменять свои планы. Третьим вариантом может стать следующее: Лукашенко дождётся Помпео, а затем сразу после переговоров отправится в Сочи.