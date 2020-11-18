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Путин: Турцию нельзя обвинить в нарушении международного права в Карабахе

21:38, 17 ноября 2020 91
Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что позицию Турции в конфликте в Нагорном Карабахе можно оценивать с разных позиций, однако Анкару точно нельзя обвинить в нарушении международного права.

Российский лидер в эфире телеканала «Россия 24» напомнил, что Турция была членом Минской группы ОБСЕ, находясь, таким образом, «внутри международного механизма урегулирования». Путин отметил, что Анкара не являлась сопредседателем, но тем не менее принимала самое непосредственное участие в переговорном процессе.

Можно какие угодно давать оценки действиям Турции, но трудно обвинить Турцию в нарушении международного права. Там вкусовые оценки могут быть какие угодно, но тем не менее дело обстоит именно так, как я сейчас об этом сказал, — заключил российский президент.

Как сообщал NEWS.ru, турецкий парламент 17 ноября одобрил указ президента страны Реджепа Эрдогана об отправке войск на территорию Азербайджана.

В ночь на 10 ноября Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения силы Армении и Азербайджана останутся на занятых позициях, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. После оглашения совместного заявления в Ереване вспыхнули акции протеста. Оппозиция требует отставки Пашиняна.

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