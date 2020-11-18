Путин: Турцию нельзя обвинить в нарушении международного права в Карабахе

Президент РФ Владимир Путин заявил, что позицию Турции в конфликте в Нагорном Карабахе можно оценивать с разных позиций, однако Анкару точно нельзя обвинить в нарушении международного права.
Российский лидер в эфире телеканала «Россия 24»
Можно какие угодно давать оценки действиям Турции, но трудно обвинить Турцию в нарушении международного права. Там вкусовые оценки могут быть какие угодно, но тем не менее дело обстоит именно так, как я сейчас об этом сказал, — заключил российский президент.
Как сообщал NEWS.ru, турецкий парламент 17 ноября одобрил указ президента страны Реджепа Эрдогана об отправке войск на территорию Азербайджана.
В ночь на 10 ноября Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения силы Армении и Азербайджана останутся на занятых позициях, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. После оглашения совместного заявления в Ереване вспыхнули акции протеста. Оппозиция требует отставки Пашиняна.