Трагедия в Донбассе вынудила Россию начать специальную военную операцию на Украине, сообщил президент РФ Владимир Путин, передаёт РИА Новости. Он выразил уверенность, что благодаря помощи Москвы в Донбассе в скором времени наступит мир.

Трагедия в Донбассе вынудила, заставила Россию начать специальную военную операцию на Украине. Россия будет действовать последовательно, добьёмся, чтобы жизнь в Донбассе нормализовалась, — сказал глава государства на заседании наблюдательного совета президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что победы России в спецоперации на Украине допустить нельзя, поскольку навязанный мир, каким его видит президент РФ Владимир Путин, неприемлем. Он добавил, что НАТО не войдёт на Украину, но государства — члены Альянcа и дальше будут поддерживать Киев как финансово, так и военными средствами.

Путин до этого также заявил, что переговоры с украинской стороной вернулись в тупиковую ситуацию. По словам главы государства, Киев отошёл от стамбульских договорённостей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что динамика переговоров Москвы с Киевом оставляет желать лучшего, поскольку Украина непостоянна в своих требованиях и часто меняет свою позицию, в том числе по согласованным моментам.