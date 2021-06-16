Путин: тема вступления Украины в НАТО затрагивалась «мазком»

https://static.news.ru/photo/71b3ccc6-cebd-11eb-815e-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Тема вступления Украины в НАТО в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом затрагивалась «мазком». Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, передаёт РИА Новости.

По поводу вступления возможного Украины в НАТО, эта тема затрагивалась мазком, здесь, пожалуй, нечего обсуждать, — заявил глава государства на пресс-конференции по итогам встречи.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для членства в Альянсе Киеву «нужно сделать больше» в плане реформ. При этом он уточнил, что Украина является страной — претендентом на членство в НАТО. Столтенберг добавил, что для предоставления плана действий по членству в НАТО требуется согласие всех 30 стран — членов организации, а на саммите Альянса в Брюсселе 14 июня этот вопрос не был основной темой.

Саммит лидеров России и США прошёл в Женеве 16 июня. Стороны провели переговоры в узком составе, а после перерыва встреча продолжилась в расширенном формате. После саммита запланированы пресс-конференции Путина и Байдена, политики не планируют подписывать какие-либо документы.

NEWS.ru ведёт текстовую трансляцию пресс-конференции Путина.