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Путин: тема вступления Украины в НАТО затрагивалась «мазком»

19:04, 16 июня 2021
Владимир Путин Владимир Путин Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Тема вступления Украины в НАТО в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом затрагивалась «мазком». Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, передаёт РИА Новости.

По поводу вступления возможного Украины в НАТО, эта тема затрагивалась мазком, здесь, пожалуй, нечего обсуждать, — заявил глава государства на пресс-конференции по итогам встречи.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для членства в Альянсе Киеву «нужно сделать больше» в плане реформ. При этом он уточнил, что Украина является страной — претендентом на членство в НАТО. Столтенберг добавил, что для предоставления плана действий по членству в НАТО требуется согласие всех 30 стран — членов организации, а на саммите Альянса в Брюсселе 14 июня этот вопрос не был основной темой.

Саммит лидеров России и США прошёл в Женеве 16 июня. Стороны провели переговоры в узком составе, а после перерыва встреча продолжилась в расширенном формате. После саммита запланированы пресс-конференции Путина и Байдена, политики не планируют подписывать какие-либо документы.

NEWS.ru ведёт текстовую трансляцию пресс-конференции Путина.

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