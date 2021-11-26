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Путин: стратегическое партнёрство РФ и Азербайджана успешно развивается

15:34, 26 ноября 2021
Путин: стратегическое партнёрство РФ и Азербайджана успешно развивается Фото: president.az
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Президент России Владимир Путин заявил на встрече с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи, что стратегическое партнёрство между двумя странами развивается весьма успешно. По его словам, это подтверждает рост объёма торгового оборота между РФ и Азербайджаном на 11%.

Достаточно сказать, что несмотря на все пандемийные вопросы и ограничения в экономике, с этим связанные, всё-таки в этом году за 9 месяцев <...> объём товарооборота увеличился у нас на 11%. И это хороший показатель, — подчеркнул Путин.

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