Путин: США отказываются от диалога с Россией по кибербезопасности

https://static.news.ru/photo/0ab36978-cf71-11eb-a2e7-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Россия уже много лет предлагает США начать диалог по кибербезопасности, но в Вашингтоне отказываются и обвиняют Москву во всех грехах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления, сообщает ТАСС.

Вот в сфере кибербезопасности сколько уже лет мы им предлагаем начать диалог на этот счёт? Они же отказываются всё время, только обвиняют нас во всех смертных грехах, — рассказал Путин.

Он добавил, что число кибератак со стороны США является самым большим в мире, а РФ нет даже в пятёрке по этому направлению. Российский лидер считает, что обе стороны должны следить за обеспечением безопасности, поскольку эта тема чрезвычайно важна для Москвы и Вашингтона. Путин призвал объединить усилия в борьбе с киберпреступниками, перестав «собачиться» и ругаться. Он добавил, что речь об этом шла на встрече с американским лидером Джо Байденом на саммите.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Путин говорил в Женеве о списке стран, совершающих кибератаки, ссылаясь на компанию LexisNexis Risk Solutions.

Примечательно, что телекомпания NBC привела ответ Путина на обвинения России в кибератаках, дословно переведя цитату из романа «Золотой телёнок» Ильи Ильфа и Евгения Петрова: «Можете жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ».