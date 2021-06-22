Путин: США организовали госпереворот на Украине в 2014 году

Государственный переворот на Украине в 2014 году был организован США и государствами Европы, безвольно поддержавшими его. Об этом в статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое» написал президент России Владимир Путин. Она опубликована на сайте Die Zeit. Кроме того, материал на русском языке появился на сайте Кремля.

Зачем США организовали переворот, а страны Европы безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из её состава? — задаётся вопросом политик в своей статье.

Путин обращает внимание, что многие страны поставили перед искусственным выбором: либо быть с коллективным Западом, либо с Россией, что являлось ультиматумом. Президент подчеркнул, что такая агрессивная политика привела к украинской трагедии, когда Европа поддержала государственный антиконституционный переворот.

Российский лидер считает, что за последнее время система европейской безопасности сильно деградировала. Рисками нарастания напряжённости может стать новая гонка вооружений. По его словам, политики упускают возможности совместного сотрудничества, хотя страны столкнулись с общими вызовами, среди которых пандемия коронавируса и её последствия.

Ранее пресс-секретарь постпредства России при ООН Фёдор Стржижовский рассказал о публикации документов о событиях, происходивших в дни госпереворота на Украине. В книге собраны документы и фотоматериалы, «доказывающие преступный характер смены власти на Украине в 2014 году».