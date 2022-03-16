«За право быть и оставаться Россией»: Путин рассказал о целях борьбы

Борьба со всем русским за рубежом сравнима с антисемитскими погромами в нацистской Германии. Об этом заявил на совещании по поддержке регионов президент России Владимир Путин, добавив, что «империя лжи» Запада бессильна против правды и справедливости. Его слова передаёт ТАСС.

Борьба, которую мы ведём, — это борьба за наш суверенитет, за будущее нашей страны. Мы будем сражаться за право быть и оставаться Россией. Примером нам — мужество и стойкость наших солдат и офицеров, верных защитников Отечества, — сказал глава государства.

Путин добавил, что россиянам сейчаc отказывают на Западе в медицинской помощи. Тем самым Запад cорвал все маски приличия, напрашивается аналогия с антисемитскими наклонностями, считает президент.

Пытаясь «отменить» Россию, Запад cорвал с себя все маски приличия. Кроме того, власти западных cтран пытаются убедить своих жителей, что их экономические трудности — результат дейcтвий России, но это ложь, — подчеркнул российский лидер.

Ранее журнал Spiegel сообщил, что с началом событий на Украине в Германии усилилась дискриминация людей с русскими корнями. С 24 февраля берлинской полиции стало известно о 86 фактах проявления враждебности по отношению к выходцам из РФ, а во всей Германии зафиксировано уже 318 таких случаев. Речь идёт о порче имущества, оскорблениях и угрозах в Интернете и на улице, хотя большинство живущих в Германии уроженцев России не поддерживают события на Украине.