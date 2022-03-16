Путин сравнил политику украинских властей с действиями фашистов

Президент России Владимир Путин сравнил действия украинских властей с тактикой «фашистов в последние дни Третьего рейха». Такое заявление он сделал в ходе совещания по социально-экономическому развитию регионов. Так Путин описал действия ВСУ по отношению к мирным жителями и гражданской инфраструктуре. Он также назвал ракетный удар по центру Донецка 14 марта «кровавым терактом».

Бьют без разбора, по площадям. С фанатизмом и остервенением обречённых. Как фашисты, которые в последние дни Третьего рейха пытались утащить с собой в могилу как можно больше невинных жертв, — сказал Путин.

14 марта в результате удара украинской ракеты у Дома правительства в центре Донецка погибли по меньшей мере 17 человек. Ещё 28 жителей, в том числе дети, получили тяжёлые ранения и были доставлены в медицинские учреждения. В ДНР был объявлен траур.

Представители Народной милиции ДНР ранее обвинили украинских военных в подготовке крупной фальсификации в Мариуполе. По мнению НМ, ВСУ хотели сымитировать массовые захоронения на окраине города, сообщив тем самым о большом числе жертв среди местного населения, и дискредитировать действия ВС РФ.