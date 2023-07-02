«Путин, спаси нас»: американцы назвали худшей администрацию Байдена Американцы попросили Путина о помощи, назвав администрацию Байдена худшей в истории

Фото: Cliff Owen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Граждане США высказали недоверие президенту Джо Байдену и попросили о помощи лидера России Владимира Путина. По их мнению, администрация американского лидера является худшей в истории и закрывает глаза на незаконную миграцию, проблемы бездомных и растущие цены, при этом перечисляя огромные суммы на поддержку Украины. Так пользователи отреагировали на новый пост, размещенный на официальной странице Белого дома в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена). Фото улыбающихся Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис подписано фразой «Ставя американский народ на первое место».

Пользователь Си Джей Хуэрта написал, что администрация Байдена — «самая лживая, самая коррумпированная и предательская администрация в истории».

Если бы вы все потратили столько же денег на проблему бездомных, сколько вы потратили на Украине, мы могли бы действительно что-то сделать с этим в этой стране. Но я думаю, что бездомные не набивают ваши карманы прибылью, — считает Кристофер Кейт Кларк.

Тим Ловетт заявил, что «преступность процветает, стоимость всего растет, граница США буквально открыта, города кишат бездомными, американский доллар падает, процентные ставки зашкаливают, и это всего лишь небольшая часть ваших неудач».

И вы ожидаете, что американцы поверят, что вы поставили нас на первое место? — задался вопросом американец.

Еще один пользователь оставил под фото просьбу о помощи, обращенную к российскому лидеру, «Путин, спаси нас».

По данным Reuters, последние опросы показали, что уровень общественного одобрения Байдена составил 41%, что близко к самому низкому уровню за период его президентства. Главные претензии американцев — высокий темп инфляции, повышение банковских процентных ставок и невозможность выплачивать ипотеку за квартиры и машины.

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Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор предрек Байдену скорый конец и сообщил, что он не протянет до конца 2023 года. По словам эксперта, американский президент находится на пределе своих возможностей. При этом, считает Макгрегор, вице-президент Камала Харрис не сможет заменить Байдена. По его словам, трудно найти человека, который бы поверил, что Харрис понимает, что делает. США окажутся в вакууме власти, считает он.