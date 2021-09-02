Путин сообщил, от чего зависит признание правительства талибов

Президент России Владимир Путин считает, что в вопросе признания правительства Афганистана, сформированного движением «Талибан» (запрещено в России) нужно исходить из реалий. Об этом он заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума.

При этом глава государства отметил, что талибы контролируют почти всю территорию Афганистана.

Конечно, я согласен с президентом Казахстана, так же как с многими другими коллегами, я со многими очень говорил на этот счёт в последнее время, нужно смотреть, что <...> стоит за заявлениями руководителей движения «Талибан», — сказал Путин.

Президент также назвал катастрофой ситуацию, произошедшую в Афганистане после вывода войск США. И напомнил, что вывод советских войск из страны осуществлялся организованно, а оставшийся после этого режим сумел просуществовать ещё несколько лет.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя.

Около полуночи 30 августа из афганского международного аэропорта в Кабуле вылетел последний самолёт американских ВВС. Пентагон подтвердил вывод войск США из Афганистана и завершение миссии в республике. В честь этого боевики по всему городу открыли огонь в воздух, празднуя окончание 20-летнего присутствия американских военных в Исламской Республике.