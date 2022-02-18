Путин считает, что Запад найдёт повод для ввода санкций

Президент России Владимир Путин заявил, что санкции против РФ и Белоруссии будут введены в любом случае, вне зависимости от обстановки на Украине. По его словам, повод для этого будет найден. Такое мнение глава государства высказал на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передаёт ТАСС. По мнению Путина, главный смысл санкций — это затормозить развитие двух стран.

Санкции будут вводить в любом случае. Есть какой-то повод сегодня, допустим, связанный с событиями на Украине, или нет такого повода — он будет найден, потому что цель в другом, цель — затормозить развитие, в данном случае — России и Белоруссии, — заявил Путин.

Президент РФ назвал это «недобросовестной конкуренцией» и «грубым нарушением международного права». Путин отметил, что Москва и Минск живут «в такой парадигме уже много-много лет, потому что власть предержащие, [которые] считают себя хозяевами жизни сегодняшней», стараются извлечь максимальную выгоду, часто за счёт других государств.

Как ранее заявил представитель Евросоюза в преддверии заседания глав МИД 27 стран сообщества, которое пройдёт 21 февраля, ЕС может рассмотреть вариант с введением санкций против РФ только в случае «вторжения на Украину». Также отмечается, что Евросоюз готов ввести санкции и против Белоруссии, если она также примет участие в атаке против Украины.

Также стало известно, что Евросоюз разрабатывает новые санкции против России, которые окажутся гораздо серьёзнее введённых в 2014 году, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он также повторяет, что они будут применены в случае агрессии РФ против Украины.