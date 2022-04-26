Путин: Россию вынудили признать ДНР и ЛНР

Россия была вынуждена признать независимость Донецкой и Луганской Народных Республик, когда украинские власти отказались выполнять минские соглашения, об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, передаёт РИА Новости. Он отметил, что на такой шаг необходимо было пойти, чтобы прекратить геноцид.

После того как власти в Киеве фактически публично, я хочу это подчеркнуть, публично, устами первых лиц государств заявили о том, что не намерены выполнять эти минские соглашения, мы вынуждены были с целью прекращения геноцида людей, которые проживают на этих территориях, признать эти государства в качестве независимых и самостоятельных, — сказал Путин.

21 февраля главы ДНР и ЛНР попросили президента России Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР. Позднее российский лидер попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе.

24 февраля президент России принял решение о начале специальной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.