Путин: Россия молниеносно ответит на вмешательство в ситуацию на Украине

Владимир Путин / Фото kremlin.ru

Россия оставляет за собой право молниеносно отвечать тем странам, которые решат вмешаться в ситуацию на Украине и будут угрожать стратегической безопасности страны, заявил на заседании Совета законодателей в Петербурге президент Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что решение о возможном ответе уже было принято.

Если кто-то решит вмешаться в происходящее со стороны и будет создавать неприемлемые угрозы стратегического характера России, встречные удары будут молниеносными. Все решения на этот счёт приняты, — сказал Путин.

Президент добавил, что страны Запада создали новое геополитическое оружие под названием «русофобия». По его словам, именно Запад довёл Украину до военного столкновения с РФ.

Путин также сообщил, что все задачи специальной военной спецоперации, которую РФ развернула на Украине, будут выполнены. Он в очередной раз подчеркнул, что её основной целью является защита жителей Луганской и Донецкой народных республик, а также Крыма и всей России. Глава государства добавил, что российские солдаты предотвратили масштабный конфликт, который бы мог произойти на территории страны, но уже по иным сценариям.