Путин заявил о готовности к диалогу с США

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Недавние перестрелки на армяно-азербайджанской границе показали, что ситуация в данном регионе всё ещё до конца не успокоилась, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД. По его словам, в этих условиях возрастает роль российской дипломатии для дальнейшего урегулирования. Глава государства напомнил, что год назад благодаря активным посредническим усилиям Москвы был остановлен конфликт в Карабахе.

Недавние перестрелки на армяно-азербайджанской границе показали, что ситуация в этом регионе всё ещё до конца не успокоилась. Для обеспечения стабильности крайне востребованы усилия российского миротворческого контингента как гаранта режима прекращения...