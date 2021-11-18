Путин заявил о готовности к диалогу с США

Интересы, оценки и позиции России и Соединённых Штатов подчас кардинально расходятся, но Москва готова к диалогу, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД. Глава государства напомнил, что США, например, не хотят взаимодействовать по вопросу возвращения незаконно изъятой российской дипломатической собственности.
По многим двусторонним и международным вопросам наши интересы, оценки, позиции, действительно, они расходятся подчас кардинально, всем это хорошо известно. Однако я хочу об этом ещё раз сказать: мы открыты к контактам, к обмену мнениями, к конструктивному диалогу, — сказал Путин.
Российский лидер вспомнил случаи с высылкой российских дипломатов и незаконным изъятием дипломатической собственности РФ.
Взяли на голом месте, без объяснения причин выслали дипломатов, а потом обижаются, что мы закрыли их миссию в России. Чего обижаться-то? Ну не хотят с нами сотрудничать — не надо! Не очень-то и хотелось. <...> Собственность нашу взяли в Штатах, в нарушение всех международных норм и правил. Грубо нарушили. Где там Венская конвенция... и разговаривать не хотят, — сказал президент.
Ранее советник-посланник посольства в Вашингтоне Сергей Кошелев заявил, что Россия требует компенсации за простой изъятой в США дипломатической собственности. Сейчас счёт идёт уже на сотни тысяч долларов, отметил дипломат. Он напомнил, что конфискованы были шесть объектов.