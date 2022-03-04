Кремль: РФ готова к диалогу, но после выполнения всех требований по Украине

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, говорится на сайте Кремля. Стороны обсудили спецоперацию российских военных на Украине. Путин заявил германскому канцлеру, что РФ готова к переговорам с украинской и любой другой стороной после выполнения всех требований Москвы — безъядерного статуса Украины, её демилитаризации, денацификации, признания юрисдикции РФ в Крыму и независимости ДНР и ЛНР.

Путин подтвердил, что Россия открыта к диалогу с украинской стороной, как и со всеми, кто хочет мира на Украине, но при условии выполнения всех российских требований. Речь идёт о нейтральном и безъядерном статусе Украины при обязательной демилитаризации страны, а также о денацификации украинского государства, признании российской принадлежности Крыма, суверенитета ДНР и ЛНР в административных границах Донецкой и Луганской областей, — говорится в сообщении.

В сообщении отмечается , что разговор состоялся по инициативе германской стороны. Также стороны выразили надежду, что в третьем раунде российско-украинских переговоров представители Киева займут разумную и конструктивную позицию.

Стороны условились продолжить свои контакты.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

Глава государства отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил о том, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.