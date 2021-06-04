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Путин рассказал, сколько людей в мире привились от коронавируса

14:46, 04 июня 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что сотни миллионов людей не имеют доступ к вакцинам от коронавирусной инфекции, прививку сделали только 10% людей в мире, об этом сообщает ТАСС.

На сегодняшней день лишь около 10% жителей планеты вакцинировались полностью или сделали первый компонент прививки, тогда как сотни миллионов людей просто не имеют доступа к вакцинам из-за того, что в этих странах нет технологий, производственных мощностей и средств на закупку вакцин, — рассказал российский лидер.

По словам президента, опасность вспышек эпидемий коронавирусной инфекции будет сохраняться, пока на всех континентах не будет организован доступ к вакцинам. Глава государства считает абсурдными и политическими мотивированными запреты на доступ к надёжным вакцинам от коронавирусной инфекции.

Ранее Путин вновь призвал россиян сделать прививку от коронавируса. По его словам, в нашей стране это бесплатно, комфортно и добровольно. Также политик призвал проработать вопрос о платной вакцинации для иностранцев в России. Он подчеркнул, что Россия в полном объёме обеспечивает свои потребности по вакцинам, а также приглашает иностранных граждан приехать и привиться.

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