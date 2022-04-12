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Мир

Путин рассказал, почему ему не нужно звание генерала

Путин заявил, что ему не нужны генеральские звания
16:56, 12 апреля 2022
Путин рассказал, почему ему не нужно звание генерала Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин заявил, что не нуждается в генеральских званиях. По его мнению, погоны нужны военным, передаёт ТАСС.

Я верно служу народу, и мне военные звания не нужны. Они в первую очередь нужны военным, — заявил российский лидер.

В начале февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хотел бы получить звание полковника российской армии. В случае, если он его получит, белорусский лидер обещал дать Путину звание генерала.

Еще в начале февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко в одном из выступлений заявил, что он хотел бы получить звание полковника российской армии. В таком случае белорусский лидер высказывал намерение присвоить Путину звание генерала.

На пресс-конференции журналист задал вопрос о том, насколько высказывания Лукашенко являются фигурой речи, а насколько — реальным желанием. Белорусский лидер ответил, что Путин действительно обещал ему звание. Президент России заявил, что «если обещал, сделает».

Ранее Лукашенко заявил о готовности Минска упрочить единство с российским государством. По его словам, партнёрство стран-соседей будет обеспечено в любом случае независимо от внешнеполитической обстановки.

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