Путин рассказал об открытии границ

https://static.news.ru/photo/52b2dfa2-ae78-11eb-8305-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что решения об открытии границ будут приниматься на основе наблюдений за ситуацией с коронавирусом в разных странах, сообщает РИА Новости.

Он отметил , что при наступлении сезона отпусков в странах, где туристическая отрасль является основой экономики, санитарно-эпидемиологическая ситуация является чрезвычайно опасной.

Но мы, надеюсь, с помощью специалистов будем внимательно отслеживать с нашими коллегами в этих странах ситуацию, которая там реально складывается, и принимать соответствующие решения для наших туристов, — произнёс он.

В заключении глава государства добавил, что власти заинтересованы в том, чтобы люди могли свободно передвигаться и полноценно отдыхать.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин допустил, что предстоящим летом россияне смогут полететь в Австрию, Германию и Италию. По его словам, эти страны могут впустить туристов из России после одобрения вакцины «Спутник V» в Евросоюзе.