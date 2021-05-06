Путин рассказал об открытии границ

Президент России Владимир Путин заявил, что решения об открытии границ будут приниматься на основе наблюдений за ситуацией с коронавирусом в разных странах, сообщает РИА Новости.
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Но мы, надеюсь, с помощью специалистов будем внимательно отслеживать с нашими коллегами в этих странах ситуацию, которая там реально складывается, и принимать соответствующие решения для наших туристов, — произнёс он.
В заключении глава государства добавил, что власти заинтересованы в том, чтобы люди могли свободно передвигаться и полноценно отдыхать.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин допустил, что предстоящим летом россияне смогут полететь в Австрию, Германию и Италию. По его словам, эти страны могут впустить туристов из России после одобрения вакцины «Спутник V» в Евросоюзе.