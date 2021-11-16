Путин рассказал о планирующейся доставке гуманитарной помощи в Афганистан

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Ирана Сейедом Ибрахимом Раиси. Лидеры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, борьбу с коронавирусной инфекцией, а также ситуацию в Афганистане и Карабахе. Особое внимание было уделено иранской ядерной сделке. Об этом говорится на сайте Кремля.

Путин и Раиси затронули актуальные темы международной повестки дня. Президенты подчеркнули, что во многом благодаря слаженным российско-иранским усилиям удалось сохранить государственность Сирии и ликвидировать крупный очаг международного терроризма.

В ходе беседы главы государств отдельно выдели положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Путин и Раиси отметили, что Россия и Иран выступают за его полноценное выполнение в изначально согласованных рамках. Российский лидер выразил надежду, что намеченные на конец ноября в Вене переговоры по данной проблематике пройдут в конструктивном ключе. Кроме того, оба лидера заявили о готовности содействовать установлению мира и стабильности в Афганистане.

Президент России сообщил о планирующейся в ближайшее время доставке в Кабул российской гуманитарной помощи – продовольствия и товаров первой необходимости, — говорится в сообщении.

Также Путин проинформировал Раиси о принимаемых российской стороной мерах по обеспечению режима прекращения огня, разблокированию хозяйственных и транспортных связей в Карабахе.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на конференции в Тегеране заявил, что Москва фиксирует активизацию деятельности различных региональных и международных форумов по Афганистану. Он добавил, что Россия планирует в ближайшее время направить в Афганистан партию гуманитарной помощи с продовольствием, медикаментами и товарами первой необходимости.