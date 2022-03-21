Путин рассказал о ходе спецоперации на Украине президенту Узбекистана

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и рассказал ему о ходе спецоперации на Украине, сообщается на сайте Кремля. Отмечается, что лидер Узбекистана высказался о действиях РФ с пониманием. Кроме того, главы государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Владимир Путин проинформировал о ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса. Президент Узбекистана с пониманием высказался о позиции и действиях российской стороны, — говорится в тексте.

В Кремле рассказали, что разговор состоялся по инициативе Узбекистана. Президенты обменялись поздравлениями по поводу 30-летия установления дипотношений между странами, обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе договорённости, достигнутые в ноябре прошлого года.

Наряду с этим лидеры двух стран подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнёрства и союзничества, расширении взаимовыгодных связей в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах.

19 марта Путин провёл телефонные переговоры с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем. В ходе разговора стороны обсудили ситуацию на Украине и в Донбассе.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал условия, необходимые для проведения переговоров Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. По его словам, сначала следует провести «домашнюю работу» и согласовать результаты переговоров. Однако договорённостей, которые могли бы зафиксировать президенты, пока нет.