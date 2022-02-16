Путин рассказал Макрону о позиции по ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин сообщил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что инициатива о признании независимости самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик не будет приниматься в расчёт. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передаёт РИА Новости.

Дума проголосовала за обращение к Путину о необходимости признания независимости Донбасса — Донецкой и Луганской областей... Президент Путин заявил президенту Макрону, что эта инициатива Коммунистической партии РФ и что он не будет принимать эту инициативу в расчёт, — сказал министр.

Он одобрил такую позицию российского лидера, подчеркнув, что если бы этот процесс пошёл до конца, то Минские соглашения были бы разрушены.

При этом Ле Дриан не уточнил, когда именно Путин сделал данное признание.

Депутаты Госдумы на пленарном заседании 15 февраля проголосовали за признание самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет расценивать признание Москвой ДНР и ЛНР как выход России из Минских соглашений. Также он сказал, что Минские соглашения не могут выполняться на «российских условиях».

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле согласны с тем, что признание самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик будет нарушением Минских соглашений. Он напомнил о словах Владимира Путина, который заявил о необходимости реализации соглашений.