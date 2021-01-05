Путин рассказал, как принимает решения на сирийском направлении

https://static.news.ru/photo/e5806b64-5046-11eb-9022-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mahamad Kazmooz/Global Look Press

Российский президент Владимир Путин при принятии решений по Сирии руководствуется интересами РФ, а не собственными симпатиями и антипатиями.

При принятии решений подобного рода, я имею в виду сейчас не перелёт, конечно, а решения на сирийском направлении, я руководствуюсь прежде всего не своими симпатиями и антипатиями, а интересами российского государства, — заявил Путин в интервью для документального фильма журналиста ВГТРК Евгения Поддубного «Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск».

По словам российского лидера, практика последних лет показала, что решения, принятые на этом направлении, оказались верными. Путин подчеркнул, что тогда чувствовалась террористическая угроза с территории Сирии, где бандформирования захватили почти всю территорию страны.

До сих пор, несмотря на то что профессиональные бандформирования разгромлены, с тех территорий, которые ещё остаются под контролем террористов, угроза до сих пор исходит, — отметил Путин.

Ранее российский президент заявил, что Москва продолжает прилагать усилия по нормализации обстановки в Сирии. Об этом он рассказал во время встречи с президентом САР Башаром Асадом, которая прошла 9 ноября в режиме видеоконференции. Путин подчеркнул, что Россия делает всё возможное, чтобы суверенитет, независимость и территориальная целостность Сирии были восстановлены.

Во время разговора Путин отметил важность постконфликтного восстановления страны. Это касается возвращения на родину сирийских беженцев, которых за пределами Сирии насчитывается около 6,5 млн человек. Российский лидер подчеркнул, что существует реальная возможность обеспечить возвращение людей домой, но необходимо, чтобы это происходило естественным путём и без принуждения, писал NEWS.ru.