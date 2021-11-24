Путин рассказал главе Евросовета о налаживании мирной жизни в Карабахе

Президент России Владимир Путин и глава Евроcовета Шaрль Мишель по телефону обсудили предпринимаемые шаги по реализации положений трёхсторонних договорённостей по Карабаху. Об этом cообщает пресс-служба Кремля.

По просьбе Шарля Мишеля президент России сообщил о предпринимаемых шагах по реализации положений трёхсторонних договорённостей по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, включая налаживание мирной жизни, восстановление экономических и транспортных связей на Южном Кавказе, — говорится на сайте президента.

Отмечается, что именно эти вoпросы планируется рассмотреть на встрече президентов России и Азербайджана и премьер-министрa Армении 26 ноября в Сочи.

Ранее Путин отметил, что вооружённый конфликт в Карабахе был остановлен благодаря активным посредническим усилиям Москвы. По его словам, ситуация в регионе окончательно ещё не успокоилась, поэтому для обеспечения стабильности крайне востребованы усилия российского миротворческого контингента. Он выступает в качестве гаранта соблюдения режима прекращения огня и безопасности мирного населения.

Глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность в проведении новой трёхсторонней встречи по Карабаху. В Кремле, в свою очередь, заявили, что для этого необходимы согласие и готовность всех сторон.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября прошлого года. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.