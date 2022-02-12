Путин рассказал Байдену о подготовке ответа США

Президент РФ Владимир ПутинФото: Kremlin Pool/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Президент РФ Владимир Путин в ходе разговора с американским коллегой Джо Байденом сообщил, что в России ведомства подготовили ответ НАТО и США на предложения по гарантиям безопасности. По словам помощника российского лидера по международным делам Юрия Ушакова, в ближайшее время Москва объявит их, сообщает РИА Новости.
Было сказано, что мы уже практически завершили межведомственную проработку наших возможных действий и об этом будет объявлено в ближайшее время, — отметил Ушаков.
Учитывая установки Украины, предусматривающие возврат Крыма силовым путём, её гипотетическое вступление в НАТО чревато, конечно, самыми опасными последствиями, указал помощник Путина.
В целом же президенты условились, что высказанные Байденом соображения будут в Москве внимательно рассмотрены и, по возможности, учтены в нашей реакции на поступившие от США и НАТО документы, и эту реакцию мы в ближайшее время доведём до сведения партнёров и общественности, — подчеркнул Ушаков.
Он добавил, что лидеры двух стран договорились «продолжить контакты».
Ранее стало известно, что Юрий Ушаков назвал главные темы переговоров Владимира Путина и Джо Байдена. По его словам, фоном для разговора стала обстановка нагнетания американцами истерии о якобы неминуемом вторжении России на Украину. По словам помощника президента РФ, американский лидер «изложил соображения», которые учитывают многие озабоченности в проектах документов по гарантиям безопасности.