Путин рассказал Байдену о подготовке ответа США

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Представитель российского МИД Мария Захарова обвинила медиа и источники, заявляющие о готовящемся вторжении России на Украину, в глобальной провокации, пишет она в своём Telegram. По её словам, кроме Bloomberg, Der Spiegel и неназванных американских источников, «такой информации нет ни у кого». О том, что Россия нападёт на Украину 16 февраля, ранее заявил президент США Джо Байден.

Уже два месяца издеваются над здравым смыслом и украинским народом, реализуя очередную глобальную провокационную кампанию, — написала Захарова. По её словам, США с конца прошлого года ежедневно заявляют о планах...