Путин рассказал Лукашенко о комплексах С-500

Российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко рассказал ему о более современных ЗРК С-500. Деталями этой встречи поделился сам Лукашенко. По его словам, этот комплекс может работать по баллистическим ракетам. Его слова приводит РИА Новости.

Очень эффективный комплекс, он уже, по-моему, прошёл испытания, готовится к приему вооружения. В том числе я ему напомнил ещё раз про С-400, рассказал ему, где мы хотим поставить эти комплексы, — отметил Лукашенко.

Встреча лидеров двух стран прошла 9 сентября в Москве и продолжалась около трёх часов. Лукашенко отметил, что переговоры были предельно честными и носили конструктивный характер.

11 сентября политолог-международник Кирилл Коктыш заявил, что переговоры, которые прошли недавно в Москве между лидерами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, оказались прорывными. По его словам, стороны впервые обсудили важные экономические вопросы Союзного государства.